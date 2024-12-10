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Происшествия 10 декабря 2024 14:41

Четверо татарстанцев, пытаясь сохранить деньги, перечислили мошенникам более 5 млн рублей

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Сразу четверо жителей Татарстана стали жертвами мошенников, пытаясь сохранить накопления путем перевода денег на «безопасный счет». Об этом сообщает МВД по РТ.

Обычно общение происходило через мессенджеры. Во всех ситуациях разговор строился по одному сценарию: чтобы якобы обезопасить свои средства, нужно было перевести их на специальные счета. Доверчивые жители Татарстана поверили злоумышленникам и перевели как собственные накопления, так и заемные деньги.

Жительница Набережных Челнов, которой 56 лет, перечислила на предложенные счета 265 тысяч рублей. Еще одна женщина, старше её на десять лет, лишилась миллиона рублей. Пенсионеру из Елабуги не удалось спасти 1 миллион 132 тысячи рублей, а 48-летний житель Челнов потерял более трех миллионов рублей.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию. По каждому случаю были возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Известно, что в ряде случаев мошенники звонили с номеров, зарегистрированных в Удмуртии, Челябинской и Свердловской областях, Пермском крае и Москве.

#Мошенничество
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