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Четверо татарстанцев обвиняются в вымогательстве и похищении человека
В Татарстане четверо местных жителей обвиняются в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По данным ведомства, в начале июня четверо татарстанцев, которые ранее стали участниками конфликта с несколькими мужчинами, ошибочно решили, что 33-летний житель Арского района имеет к этому отношение. Они приехали к его дому, силой посадили в машину, вывезли в безлюдное место и стали угрожать физической расправой. Злоумышленники требовали, чтобы мужчина нашел и привел к ним обидчиков, а также заплатил 40 тысяч рублей. Мужчина согласился на их условия и был отпущен. После этого он обратился в правоохранительные органы, подозреваемых задержали.
В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Проводятся следственные действия.
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