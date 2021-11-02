Четверо татарстанцев напали на охранника и угнали его авто с прицепом с четырьмя байками

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, 21 октября в полицию обратился охранник парка в Зеленодольске. Мужчина рассказал, что около десяти часов вечера услышал на улице шум. Он открыл дверь, в этот момент прозвучал хлопок, похожий на взрыв петарды, и мужчину ослепил яркий свет. В этот момент двое незнакомцев завели охранника в помещение, где связали его скотчем и натянули на глаза шапку. Злоумышленники забрали ключи от администрации и машины охранника, а также мобильник мужчины, после чего скрылись.

Через некоторое время охранник смог освободиться и дойти до ближайшей заправки, откуда позвонил в полицию. Выяснилось, что налетчики забрали мобильник, сейф из офиса парка, а также угнали авто охранника с прицепом, на котором были четыре мотоцикла. Чуть позже машина и один байк были найдены в Васильево.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Полицейским удалось выйти на след злоумышленников. Подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители Казани 29, 27 и 25 лет, а также 25-летний житель Зеленодольска. Они показали, где спрятали похищенное.