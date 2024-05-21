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Четверо сотрудников «Татар-информа» получили награды на конкурсе «Хрустальное перо»
Четверо сотрудников «Татар-информа» оказались отмечены в ходе церемонии награждения победителей республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо 2024».
Заместитель главного редактора агентства Светлана Белова и главный редактор газеты «События недели» Аяз Исмагилов удостоены благодарностей Кабинета Министров Татарстана за плодотворный труд и большой вклад в развитие средств массовой информации республики.
Фотокорреспондент Михаил Захаров награжден почетной грамотой Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» за многолетний плодотворный труд в средствах массовой информации Татарстана.
Главному специалисту отдела социальных медиа департамента СМИ АО «Татмедиа» Равилю Мукменову присвоено звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан». Также он стал победителем в номинации «Лучший в профессии» конкурса «Хрустальное перо».
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