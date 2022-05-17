Четверо сотрудников «Нижнекамскнефтехима» победили в конкурсе «Инженер года-2021»

Руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» поздравило работников, победивших во Всероссийском конкурсе «Инженер года-2021». В числе лучших инженеров страны четверо сотрудников предприятия.

Лауреатами конкурса стали замначальника цеха 1317 завода БК Никита Стаканчиков, заместитель главного механика цеха 1441 завода ДБ и УВС Руслан Ахатов, начальник исследовательской лаборатории НТЦ Марина Березкина и начальник цеха 1508 завода СК Олег Рухлядев.

В I туре конкурса одержали победу еще шестеро инженеров предприятия.

Всем им вручил награды генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

«На таких, как вы, держится наше предприятие. Важно развиваться, улучшаться. Итоги конкурса свидетельствуют, что наше предприятие богато одаренными, творческими специалистами, которые достойно продолжают традиции отечественной инженерной школы. Каждая уникальная модель, новый патент не только приближает «Нижнекамскнефтехим» к выходу на принципиально новый уровень инноваций и технологий, но и играют огромную роль в развитии предприятия, компании СИБУР, экономики страны, и в повышении качества жизни миллионов людей», - сказал он.

Гендиректор НКНХ подчеркнул, что в условиях санкционного давления промышленность будет опираться на инженеров. Они не просто поддерживают производство, но и внедряют лучшие практики.

Начальник технического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильяс Мисбахов отметил: на предприятии всегда активно принимали новые технические решения:

«Активные, перспективные сотрудники есть в каждом подразделении. Задача этого конкурса – выявить их. Эта активность не только принимается в самих подразделениях, но и всячески поддерживается руководством предприятия».

За все время участия в конкурсе 207 нефтехимиков стали лауреатами и победителями «Инженера года».