На главную ТИ-Спорт 5 сентября 2025 14:30

Четверо россиян в топ-10 вратарей НХЛ

Фото: соцсети «Флориды Пантерз»

Четыре российских голкипера, выступающих за команды Национальной хоккейной лиги, вошли в десятку лучших, сообщает пресс-служба лиги.

Андрей Василевский («Тампа‑Бэй Лайтнинг») – 2 место, Игорь Шестеркин («Нью‑Йорк Рейнджерс») – 3 место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») – 4 место, Илья Сорокин («Нью‑Йорк Айлендерс») – 6 место.

Лидером рейтинга стал американец Коннор Хеллебак из «Виннипег Джетс». Он же является трехкратным победителем «Везина Трофи» (2020, 2024, 2025), которая ежегодно вручается лучшему вратарю НХЛ.

В НХЛ сезон-2025/26 стартует 7 октября.

#НХЛ #драфт нхл #хоккей
