Четверо представителей Татарстана вошли в список российских миллиардеров от Forbes

Российская редакция журнала Forbes опубликовала список из 88 самых богатых отечественных миллиардеров. В него вошли четверо представителей Татарстана.

На 73-й строчке расположился член совета директоров предприятия «ТАИФ-НК» Рустем Сультеев. Его состояние редакция оценила в $1,3 млрд.

Аналогичная сумма находится и в распоряжении члена совета директоров «Сибура» Альберта Шигабутдинова, уверены в Forbes. Он находится на 74-м месте рейтинга. Экс-гендиректор ТАИФа вошел в руководство «Сибура» после объединения компаний.

В перечень также вошли Айрат и Радик Шаимиевы. Они занимают 80-ю и 81-ю строчки списка. Бывшие акционеры ТАИФа теперь указаны как гендиректор «Татавтодора» и гендиректор «НИРА-экспорт», соответственно. Состояние каждого оценивается в $1,2 млрд.

Лидируют в рейтинге председатель совета директором НЛМК Владимир Лисин ($18,4 млрд), президент «Норникеля» Владимир Потанин ($17,3 млрд) и Павел Дуров ($15,1).