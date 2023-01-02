Четверо пострадали в массовом ДТП на трассе под Чистополем

фото: очевидцы

Об аварии, которая произошла сегодня в пятом часу вечера на трассе Чистополь – Аксубаево, «Татар-информу» рассказали свидетели происшествия. С их слов стало известно, что произошло лобовое столкновение «Лады Калины» и «Лады» 12-й модели. Кроме того, здесь же в кювет слетела еще одна «Лада».

Фото: © очевидцы

Известно, что в ДТП пострадали как минимум четыре человека.

Фото: © очевидцы

«Девушка-водитель "двенадцатой" получила травмы. Также медики забрали пострадавшего водителя «Калины», и еще двоих, один из которых – подросток», – уточнили свидетели ДТП.