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Четверо подростков за рулем питбайков и квадроцикла попались на дорогах Казани в выходные
За минувшие выходные автоинспекторы столицы Татарстана поймали троих подростков на питбайках и одного ребенка на квадроцикле. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Отмечается, что на место задержания подростков сразу вызвали родителей. В отношении законных представителей детей были составлены административные протоколы по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Транспортные средства отправлены на спецстоянку.
В ведомстве напоминают: питбайки и квадроциклы – опасные игрушки в руках ребенка, которые могут привести к весьма печальным последствиям.
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