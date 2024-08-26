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Происшествия 26 августа 2024 09:37

Четверо подростков за рулем питбайков и квадроцикла попались на дорогах Казани в выходные

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За минувшие выходные автоинспекторы столицы Татарстана поймали троих подростков на питбайках и одного ребенка на квадроцикле. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Отмечается, что на место задержания подростков сразу вызвали родителей. В отношении законных представителей детей были составлены административные протоколы по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Транспортные средства отправлены на спецстоянку.

В ведомстве напоминают: питбайки и квадроциклы – опасные игрушки в руках ребенка, которые могут привести к весьма печальным последствиям.

#квадроцикл #госавтоинспекция казани
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