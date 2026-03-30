Четверо контрактников из Бугульмы и Белгорода отправились в зону СВО

Фото предоставлено Натальей Паниной

Трое жителей Бугульмы и один житель Белгорода отправились в зону специальной военной операции, торжественные проводы прошли ранним утром во дворе военного комиссариата города.

В митинге приняли участие родные и близкие военнослужащих, представители власти и общественных организаций. Мужчины подписали контракты с Министерством обороны России.

Фото предоставлено Натальей Паниной

От имени руководства города к убывающим обратился руководитель исполкома Бугульминского района Руслан Масалимов. Он поблагодарил бойцов за принятое решение и вручил благодарственные письма бугульминцам.

В ходе мероприятия было зачитано письмо командира 589-го гвардейского мотострелкового берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полка Д. В. Терещенко на имя Раиса Татарстана. В нем отмечены мужество и самоотверженность рядового Раиля Байтимирова.

«С первых дней участия в специальной военной операции он показал себя надежным боевым товарищем, который честно встал на защиту Родины. Мужественно и достойно ведет себя при выполнении боевых задач, является примером для других военнослужащих», – говорится в письме.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Отдельная благодарность от командования полка была направлена директору ООО СК «РИМ» Дамиру Айзатулину за оказание гуманитарной помощи. В письме подчеркивается, что поддержка гражданского общества способствует укреплению боевого духа военнослужащих.

С напутственными словами к бойцам также обратились представители духовенства, общественных организаций и ветеранского сообщества. Среди них – протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб центральной мечети Баязит хазрат Раупов, представитель азербайджанской диаспоры Шарафат Ахадов, участники СВО, представители пограничного братства и военный комиссар города Рафаэль Миннетдинов.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Выступающие поблагодарили мужчин за готовность защищать Родину, пожелали им беречь себя, поддерживать товарищей и оставаться на связи с близкими.

В завершение митинга военнослужащим по традиции вручили письма от юных бугульминцев с теплыми словами поддержки.

Фото предоставлено Натальей Паниной

