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Спорт
2 января 2022  17:12

Четверо казанских регбистов вызваны в сборную России

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Четверо игроков казанского регбийного клуба «Стрела» получили вызов в сборную России. Об этом сообщает пресс-служба команды. 

Уточняется, что на сбор национальной команды в Сочи, который пройдет с 9 по 18 января, поедут Николай Казалишквили, Алексей Голов (уже привлекались в сборную), Айдар Гафаров и Владислав Артеменко.

Для Гафарова и Артеменко этот вызов стал первым в карьере. Последний в 2021 году стал бронзовым призером первенства Европы среди игроков до 20 лет.

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