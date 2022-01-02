Четверо казанских регбистов вызваны в сборную России

Четверо игроков казанского регбийного клуба «Стрела» получили вызов в сборную России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что на сбор национальной команды в Сочи, который пройдет с 9 по 18 января, поедут Николай Казалишквили, Алексей Голов (уже привлекались в сборную), Айдар Гафаров и Владислав Артеменко.

Для Гафарова и Артеменко этот вызов стал первым в карьере. Последний в 2021 году стал бронзовым призером первенства Европы среди игроков до 20 лет.