Четверо казанцев выплатят штрафы за изрисованный памятник «Аллея славы»

В Вахитовском суде поставили точку в деле четверых казанцев, обвиняемых в вандализме. На скамье подсудимых были – 20-летний студент Кооперативного института Рахим Кадыров, 19-летний студент КАИ Антон Петров, 19-летний студент Колледжа малого бизнеса и предпринимательства Александр Сметанников и их 20-летний приятель Руслан Сибгатуллин.

Летом прошлого года они баллончиками разрисовали вентиляционную шахту рядом со станцией метро «Кремлевская», а затем отправились в сквер около КФУ. Там молодые люди той же краской испортили скамейки, беседку и памятник «Аллея славы». Изрисовав памятник, ребята спустились вниз по улице Пушкина. Там Сметанников вновь достал баллончики с краской и разрисовал ограждение одного из домов.

Защитники обвиняемых были не согласны, что скамейки наряду с памятником можно отнести к культурному наследию. На одном из заседаний эксперт заявил, что ни лавочки, ни памятник «Аллея славы» к культурным ценностям отнести нельзя.

Во время прений прокурор запросил для Петрова, Сибгатуллина и Кадырова по два года условно, для Сметанникова — два с половиной. С этим оказались не согласны адвокаты молодых людей – они просили у суда максимально мягкое наказание.

В результате суд решил прекратить уголовное дело по статье за уничтожение объектов культурного наследия. Обвинение прокурор отозвал.

В конечном итоге обвиняемым были назначены штрафы за вандализм. Кадырову, Петрову и Сибгатуллину придется выплатить по 20 тысяч рублей, Сметанникову – 25 тысяч.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за изрисованный памятник «Аллея славы» будут судить четырех казанцев. Прокурор запрашивал им условные сроки.