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Четверо казанцев предстанут перед судом за организацию подпольного казино
Прокуратура Республики Татарстан передала в суд уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Обвинение предъявлено четверым жителям Казани, сообщили в надзорном ведомстве.
Согласно материалам следствия, обвиняемые действовали как организованная группа с октября 2022-го по декабрь 2023 года. Они арендовали помещение в гаражном комплексе Ново-Савиновского района Казани, где проводили азартные игры.
Заместитель прокурора республики Ильнур Ибрагимов утвердил обвинительное заключение. Теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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