Четверо казанцев предстанут перед судом за организацию подпольного казино

Прокуратура Республики Татарстан передала в суд уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Обвинение предъявлено четверым жителям Казани, сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно материалам следствия, обвиняемые действовали как организованная группа с октября 2022-го по декабрь 2023 года. Они арендовали помещение в гаражном комплексе Ново-Савиновского района Казани, где проводили азартные игры.

Заместитель прокурора республики Ильнур Ибрагимов утвердил обвинительное заключение. Теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу.