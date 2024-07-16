news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 июля 2024 10:28

Четверо казанцев предстанут перед судом за организацию подпольного казино

Скопировать ссылку

Прокуратура Республики Татарстан передала в суд уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Обвинение предъявлено четверым жителям Казани, сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно материалам следствия, обвиняемые действовали как организованная группа с октября 2022-го по декабрь 2023 года. Они арендовали помещение в гаражном комплексе Ново-Савиновского района Казани, где проводили азартные игры.

Заместитель прокурора республики Ильнур Ибрагимов утвердил обвинительное заключение. Теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу.

#подпольное казино
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2