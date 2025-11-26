Четверо казанцев пойдут под суд за попытку сбыть более килограмма наркотиков

В Казани перед судом предстанут четверо местных жителей, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщает прокуратура Татарстана, казанцы, по предварительному сговору с неустановленными лицами, купили наркотики для дальнейшего сбыта.

Всего они купили свыше 1,3 кг запрещенных веществ, которые хранили у себя дома и раскладывали по тайникам.

Кроме того, двое из обвиняемых сбыли синтетический наркотик массой не менее 1,44 грамма.

Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд Казани для рассмотрения.