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Происшествия 31 октября 2024 16:06

Четверо казанцев фиктивно зарегистрировали более двух тысяч мигрантов

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Четверо казанцев за два года фиктивно зарегистрировали более двух тысяч мигрантов.

От имени двух фирм мужчины заключали с мигрантами липовые договоры на аренду жилья и работу.

Однако, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, иностранцы в данных фирмах не работали и по адресам регистрации не проживали.

Возбуждено уголовное дело, сейчас выясняются все подробности произошедшего.

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