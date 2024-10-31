Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Четверо казанцев фиктивно зарегистрировали более двух тысяч мигрантов
Четверо казанцев за два года фиктивно зарегистрировали более двух тысяч мигрантов.
От имени двух фирм мужчины заключали с мигрантами липовые договоры на аренду жилья и работу.
Однако, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, иностранцы в данных фирмах не работали и по адресам регистрации не проживали.
Возбуждено уголовное дело, сейчас выясняются все подробности произошедшего.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников