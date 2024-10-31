Четверо казанцев фиктивно зарегистрировали более двух тысяч мигрантов

Четверо казанцев за два года фиктивно зарегистрировали более двух тысяч мигрантов.



От имени двух фирм мужчины заключали с мигрантами липовые договоры на аренду жилья и работу.



Однако, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, иностранцы в данных фирмах не работали и по адресам регистрации не проживали.



Возбуждено уголовное дело, сейчас выясняются все подробности произошедшего.