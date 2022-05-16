Четверо из 10 учителей считают, что запрет Instagram и TikTok не улучшил успеваемость

41% опрошенных учителей убежден, что уход из России таких соцсетей, как Instagram, Facebook, Twitter, а также ограничения в работе TikTok никак не повлияли на результаты образовательного процесса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.ru.

Более оптимистично настроены 30% преподавателей. Они считают, что результат скорее положительный, как минимум «стало меньше инфошума». А 9% отметили даже отрицательный эффект.

Родительское голосование отличается от педагогов не так уж сильно. 54% считают, что каких-либо изменений не произошло. Позитивное влияние заметили 30% мам и пап учеников, а негативное — 6%.

Опрос проводился с 6 по 13 мая среди 500 работающих в школе учителей и 1 тыс. родителей школьников.