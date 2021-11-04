Четверо игроков УНИКСа вызваны в сборную России

Пресс-служба Российской Федерации Баскетбола обнародовала расширенной список игроков, которые могут принять участие в матчах баскетбольной сборной России в ноябре.

В их числе игроки казанского УНИКСа — форварды Георгий Жбанов, Евгений Валиев, защитники Вячеслав Зайцев и Артем Комолов. Жбанов единственный из казанского квартета, кто пока ни разу не играл за сборную.

Сборная России сыграет отборочные матчи чемпионата мира 2023 против Италии и Исландии 26 и 29 ноября соответственно, в Санкт-Петербурге.

Тренировки расширенного состава сборной России пройдут с 18 по 20 ноября, по их итогам будет выбран окончательный состав. Сегодня же УНИКС во Франции проведет встречу чемпионата Евролиги с АСВЕЛом.