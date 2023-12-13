Четверо челнинцев подозреваются в незаконной организации азартных игр

В Набережных Челнах местные жители подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Как выяснилось, 42-летний челнинец приобрел 8 компьютеров, иное оборудование, а также базу потенциальных игроков, чтобы открыть игровой салон. Для того, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, он снимал посуточно квартиры в различных частях города, где проводил азартные игры. Остальное оборудование мужчина хранил в одном из гаражных боксов.

По данным следователей, предприимчивый челнинец нанял на работу администратора, а также двоих мужчин, проводивших ежедневную инкассацию выручки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона.