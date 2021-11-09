Четыре баскетболиста УНИКСа вызваны в сборную России

Четыре баскетболиста УНИКСа вошли в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2022 с Италией и Исландией. Список опубликовала российская Федерация баскетбола.

В заявку национальной команды вошли защитники Вячеслав Зайцев и Артем Комолов, а также форварды Евгений Валиев и Георгий Жбанов.

В конце ноября сборная России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича проведет две домашние игры в Санкт-Петербурге — с Италией (26 ноября) и Исландией (29 ноября). Тренировочный сбор стартует в академии баскетбола «Зенит» с 18 ноября.