ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» получил лицензию на обучение кадров по работе с маркетплейсами

Центр электронной торговли (ЦЭТ) «Маркетплейс.Легко» получил от Министерства образования и науки РТ лицензию на обучение менеджеров по работе с маркетплейсами. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

«Получение лицензии — это первый необходимый шаг для организации на нашей базе полноценной подготовки и переподготовки кадров по специальностям, которые востребованы в быстрорастущей отрасли интернет-торговли», — отметила исполнительный директор ЦЭТ Инесса Яруллина.

Она добавила, что в Центре электронной торговли начали осваивать новый формат обучения «Маркетплейс. Легко. От идеи до продажи». Следующим этапом планируется организация полноценного обучения по специальности «Менеджер по работе с маркетплейсами» с выдачей соответствующего сертификата, для чего проводится подготовка программы обучения по государственным образовательным стандартам.

Яруллина подчеркнула, что по итогам прошлого года Центр электронной торговли помог начать торговлю на маркетплейсах более чем 3,5 тыс. татарстанских предпринимателей. Всего в республике за прошлый год зарегистрировано свыше 23 тыс. представителей бизнеса, работающих на интернет-площадках. Их общая выручка в 2021 году превысила 25 млрд рублей.

Бизнес-омбудсмен РТ и помощник Президента Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что одним из сдерживающих факторов развития eCom в республике стал дефицит кадров. Однако за прошлый год ЦЭТ приобрел огромный опыт по организации учебно-практических мероприятий. Соответственно, получение образовательной лицензии стало логичным шагом по дальнейшему развитию центра.

«Организация на базе ЦЭТ процесса подготовки и переподготовки кадров позволит увеличить оборот наших предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, а также даст возможность многим татарстанцам получить новую высокооплачиваемую и востребованную специальность», — подчеркнул Абдулганиев.