Чешуйки, «петеньки» и рубль, равный миллиону: в Нацбанке РТ провели день открытых дверей

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в Национальном банке по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ проходит день открытых дверей, его можно посетить до 18 часов по предъявлению паспорта. Последний раз такое событие здесь организовывали в 2019 году. Состоялось множество лекций, экскурсий и мастер-классов. Работники банка рассказали об истории денег и о том, как они эволюционировали.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Деньги играют огромную роль в жизни общества, недаром их называют величайшим изобретением человечества. «В Древней Руси деньги выглядели очень интересно, они похожи на чешуйки, поэтому в народе их так и называли — чешуйки. Из металлической проволоки нарубались кусочки, приплющивались, и на них наносилась чеканка», — рассказал сотрудник Национального банка РТ.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

При императрице Екатерине II начали выпускать ассигнации (бумажные деньги) номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей, но от купюры в 75 рублей со временем отказались, так как стали делать много подделок. Затем на смену ассигнациям пришли государственные кредитные билеты. Сторублевые билеты назывались «катеньками», а появившиеся позже 500-рублевые — «петеньками», потому что на них наносились изображения царских особ.

Пришедшее к власти в 1917 году после Февральской революции Временное правительство не слишком задумывалось о дизайне, и его денежные знаки — керенки (по имени главы кабинета Александра Керенского) отличались сравнительной простотой.

Памятником наступившей после захвата власти (в ходе Октябрьской революции 1917 года) большевиками эпохи гиперинфляции и борьбы с ней является имеющаяся в коллекции Нацбанка РТ купюра с надписью «Один рубль <...> равен одному миллиону рублей <...>», вышедшая после деноминации 1923 года. Впрочем, есть тут и купюра в один миллиард рублей (крупнейшей по номиналу в истории является венгерская купюра 1946 года в один секстиллион пенгё — прим. Т-и).

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Советская власть не ограничилась одной деноминацией и провела их несколько. Как правило, они сопровождались переменами внешнего облика банкнот. Так, большие 100-рублевые купюры, вышедшие после конфискационной денежной реформы 1947 года, из-за размера называли «сталинскими портянками».

Лекции читали сами сотрудники Нацбанка, они отвечали на все вопросы, которые задавали им представители публики.