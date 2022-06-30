«Чествовать лучших студентов — традиция»: в КФУ вручили дипломы выпускникам-отличникам

Во дворе главного здания Казанского федерального университета прошла ежегодная торжественная церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам, принимавшим активное участие в общественной жизни вуза. Красные дипломы 51 выпускнику вручил и. о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

«Традиция Казанского университета — чествовать лучших студентов. Сегодня здесь присутствуют самые целеустремленные, умные, разносторонние и талантливые выпускники. Вы добились больших успехов в учебе, науке, спорте, культурных мероприятиях, общественной деятельности. Именно поэтому мы вас называем лучшими выпускниками Казанского федерального университета 2022 года», — сказал руководитель КФУ.

Таюрский отметил, что в этом году студенческие общественные объединения университета стали призерами и победителями многих республиканских и всероссийских конкурсов, выиграли гранты на реализацию проектов.

«На протяжении многих лет студенчество университета находится на лидирующих позициях среди вузов России, доказательством этого служат многочисленные победы и достижения различного уровня как в нашей республике, так и по стране в целом. Вы воплощение того, что студенческая жизнь — время возможностей, а у нас — страна возможностей. И у вас есть все, чтобы творить, быть счастливыми в этой стране. Благодаря таким студентам, как вы, Казанский федеральный университет развивается, достигает побед и успехов», — подчеркнул он.

Таюрский попросил выпускников не забывать «мудрых наставников, которые передали свой опыт и знания, и родной университет». «Пусть диплом выпускника Казанского федерального университета будет для вас не просто документом о высшем образовании, а надежным проводником в красивую, бурную, творческую жизнь, предметом гордости, напоминанием о студенческих годах», — добавил он.

«Сегодня много говорят о том, что мы живем в непростые времена. Да, и на вашу долю выпало много испытаний. Это годы пандемии, когда менялся формат обучения. Сейчас происходит переосмысление как внутри-, так и внешнеполитической ситуации. Но тяжелые времена всегда рождают лидеров. Поэтому быть выпускником в тяжелые времена — это даже почетно. Мы и есть времена. Каковы мы — таковы времена. Делайте свое время. В добрый путь», — продолжил и. о. ректора КФУ.

В числе лучших выпускников — студенты-отличники, активно проявившие себя в научно-исследовательской, социально-общественной, творческой и спортивной деятельности, внесшие весомый вклад в развитие студенческих общественных организаций и объединений, органов студенческого самоуправления университета, победители и призеры различных конкурсов и премий. Среди отличников не только представители регионов России, но и граждане Казахстана, Туркменистана, Болгарии и Нигерии.

В частности, Станислав Младенов из Болгарии окончил магистратуру Института международных отношений КФУ и получил сегодня красный диплом. Он признался, что гордится быть одним из лучших выпускников Казанского федерального университета.

«В будущем буду применять все свои знания, которые получил в университете. Казанский федеральный университет стал для нас настоящим домом. Мы приехали из разных уголков мира и именно здесь нашли настоящих единомышленников и друзей. Благодаря поддержке и заботе годы обучения прошли незабываемо. Университет стал для нас важным фактором становления. От имени всех иностранных студентов благодарю за поддержку и заботу», — заявил он.

В этом году Казанский федеральный университет, включая филиалы в Набережных Челнах и Елабуге, окончили около 10 тыс. выпускников.