Чествование волонтеров Менделеевска прошло в куполе «Атмосфера»

В куполе «Атмосфера» состоялось торжественное чествование волонтеров Менделеевска, рассказала на деловом понедельнике замглавы района Лейсан Галеева.

Глава района Роберт Искандаров поблагодарил активных участников добровольческого движения, подчеркнув, что их деятельность охватывает самые разные направления: помощь бойцам специальной военной операции, участие в экологических акциях, заботу о пожилых людях и детях, а также содействие в проведении культурных и событийных мероприятий.

По словам руководства района, в этом году волонтерское движение заметно укрепилось: число добровольцев в Менделеевском районе выросло и достигло двух тысяч человек.