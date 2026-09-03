Честный выбор Большунова: почему скользкая FIS закрыла дверь перед королем лыж

FIS открыла зеленый коридор для российских лыжников: подписал декларацию — и ты на Кубке мира. Для всех, кроме Александра Большунова. Ему оставили не упрощенную процедуру, а полноценную проверку от независимой организации. Допустят ли главную звезду — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: t.me/ski_tatarstan

Первый отказ: почему FIS даже не стала проверять Большунова

Декабрь 2025 года. Лыжник, представляющий команду Республики Татарстан на внутренних соревнованиях и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отправляет документы на получение нейтрального статуса. Ответ приходит в тот же день. Сухой. Без объяснений.

Позже в интервью РИА Новости Спорт спортсмен заявил, что ему даже не проводили проверку, и отметил, что для отказа достаточно было его фамилии.

«Понятно, что ничего даже не проверяли. Достаточно моей фамилии», — комментирует спортсмен.

Формально комиссия FIS указала два основания для отказа: статус капитана Вооруженных сил России и выступление за ЦСКА. Для международных чиновников это автоматический красный флаг — без права на исключение. Никаких «но».

Большунов попытался оспорить решение в Спортивном арбитражном суде. Безрезультатно. CAS отказал в рассмотрении по формальному признаку: заявление подали на одиннадцатый день, хотя регламент отводил на это ровно десять суток. Юридическая петля захлопнулась, даже не коснувшись сути вопроса. По существу дело так никто и не рассматривал.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тогда лыжник впервые публично признался: он устал бороться с системой. И близок к завершению карьеры.

Швейцарский сюрприз: как FIS обошла Большунова

Пока Большунов обдумывал завершение карьеры, в штаб-квартире FIS в Швейцарии назревал тектонический сдвиг. На заседании совета федерации, обсуждая рекомендации МОК, приняли решение, которое многие окрестили историческим: российские лыжники получают допуск на Кубок мира в сезоне-2026/2027.

С оговорками: без флага, без гимна, без командных дисциплин — эстафеты и командные спринты для наших снова под запретом.

Но главное изменилось в процедуре. В прошлом сезоне допуск приходилось выбивать через CAS, и только судебные тяжбы открыли узкую щель для единиц. Теперь из заявления федерации исчезло упоминание о специальной проверочной комиссии. Вместо этого — декларация о нейтральности. Подписал — и ты в игре. По крайней мере, так выглядит на бумаге.

Глава ФЛГР Дмитрий Свищев назвал это «большим шагом вперед». Дверь приоткрылась шире: в теории на международные трассы могут вернуться Ксения Шорохова (она уже в пуле допинг-тестирования FIS), Алина Пеклецова, Иван Горбунов и даже Сергей Волков, которого раньше не пускали из-за старой дисквалификации. Правда, решения по каждому — индивидуальные.

Но за либерализацией правил для всех скрывается ловушка для одного. Персональное исключение.

1 сентября 2026 года FIS объявляет: индивидуальные проверки для россиян отменяются. Достаточно подписи. Но для Большунова сделали исключение. В пресс-службе FIS заявили «Матч ТВ»: если он подаст заявку снова, его проверит «независимая сторонняя организация». Не просто комиссия, а внешний, неподконтрольный федерации орган. Процедура не упростилась, а ужесточилась.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт, которого сложно заподозрить в симпатиях к России, назвал это решение справедливым:

«Такие, как Большунов, учитывая его тесные и публичные связи с армией, не должны получить возможность вернуться. Подпись на бумаге — лишь иллюзия», – высказался Сальтведт.

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

В новой декларации прямо прописано требование об отсутствии связей с вооружёнными силами и спецслужбами. Именно этот пункт создает проблемы для Большунова — капитана ВС РФ.

При старой системе проверок спортивный директор FIS уточняла: речь шла о добровольных связях с военными, за которые спортсмен получает вознаграждение. Обязательная служба и контракты до 2022 года не учитывались. В новой системе FIS не раскрывает, как применять этот критерий на практике.

Для большинства спортсменов достаточно подписи. Для Большунова — это лишь первый шаг. Его всё равно ждет дополнительная проверка независимой организацией.

Непряева и Коростелев — в игре. Большунов — нет. Все из-за службы в ЦСКА

Отказ Большунова — не случайность, а системное применение правил. В критериях FIS четко прописано: «никакой принадлежности к силовым структурам».

«Нулевая принадлежность», — поясняет олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Никита Крюков объясняет механизм:

«Коростелев и Непряева не пошли устраиваться в армию. Побоялись, что из‑за этого их не пустят. А Александр был устроен в структуру», – подчеркивает Крюков.

И действительно: среди допущенных нейтралов представителей ЦСКА и силовых структур нет. Россию представляют только двое — Непряева и Коростелев. Остальные, включая чемпиона России Сергея Ардашева (прапорщик ЦСКА), получают отказы.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе подтвердила, что все российские спортсмены так или иначе связаны с ведомственными структурами, и те, кто мог получить нейтральный статус, уже его получили.

«Все наши спортсмены находятся в ведомственных структурах. <...> Все, кто мог, уже получили нейтральный статус, больше никто не получит», — заявила Вяльбе.

Для Большунова выход из ЦСКА уже вряд ли что-то изменит — его образ зафиксирован, и FIS будет проверять его «под микроскопом» именно с учетом этого бэкграунда.

В начале августа, еще до решения FIS, Большунов рассказал «Вестям»: ему предлагали сменить гражданство ради Олимпиады. Он даже не стал рассматривать варианты.

«Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Я родился где? Это непередаваемо», – комментирует лыжник.

Он мог уехать. Мог сменить паспорт и выигрывать все подряд. Но не стал. Ирония в том, что именно эта принципиальность — его главный минус в глазах FIS. Он не дистанцировался от страны. Не отрекся от ЦСКА. И теперь платит карьерой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

История Большунова застряла в мертвой петле из трех фактов. Публичный образ — капитан ВС РФ, ЦСКА. Юридический тупик — все апелляции разбились о процедурные сроки. Проверка — пока остальные подписывают декларацию, его ждет расследование от независимой организации.

Теоретически шанс есть — если комиссия решит, что его статус не является «активной поддержкой». Но практически — нет. FIS уже дважды подтвердила его несоответствие критериям. Третий раз станет репутационным самоубийством. Большунов — символ, его допуск — событие мирового уровня. Норвежская пресса устроит FIS ад.

Сам он больше не борется. Говорил об усталости. О том, что система сильнее. О том, что есть вещи поважнее Олимпиады. Он сделал выбор. Не тот, которого ждали, но единственно честный.

Российские лыжники возвращаются. В Кубке мира снова участвуют российские лыжники, но пока без главной звезды. Без спортсмена, который выигрывал все, но не смог выиграть у бюрократии.