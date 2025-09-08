«Честный чек»: в России будут выдавать товар бесплатно при ошибке в ценнике

Законопроект о введении принципа «честный чек», предполагающего бесплатную выдачу товара в случае, если его стоимость на кассе окажется выше указанной на ценнике, внесли в Госдума. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Госдумы Владимир Плякин, Ярослав Самылин и Антон Ткачев. Предлагается внести изменения в статью 12 закона РФ «О защите прав потребителей», регулирующую ответственность изготовителя за ненадлежащую информацию о товаре, работе или услуге.

В пояснительной записке отмечается, что новый принцип должен стать дополнительной мерой защиты прав покупателей. Если стоимость, пробитая на кассе, окажется выше указанной на ценнике, товар будет предоставляться бесплатно.

Такой механизм, по мнению авторов, повысит прозрачность ценообразования: ритейлеры будут строже следить за актуальностью ценников, так как каждая ошибка приведет к убыткам. Для покупателей же выявление расхождения станет скорее положительным сюрпризом, чем проблемой.

В документе подчеркивается, что после введения «честного чека» у магазинов исчезнет мотивация использовать ложные ценники: возможные убытки от бесплатной выдачи товара будут значительно превышать потенциальную выгоду от переплаты.

По мнению инициаторов, законопроект позволит в короткие сроки устранить проблему завышенных цен при пробитии на кассе, оградить граждан от переплат и повысить уровень ответственности в розничной торговле.

Отдельно предлагается закрепить право потребителя требовать возврата уплаченной суммы без возврата самого товара или услуги, если цена, указанная в кассовом или ином документе, превышает ту, что была доведена до покупателя заранее.

Таким образом, принцип «честный чек» предполагает бесплатное предоставление товара при расхождении цены на кассе и ценнике.