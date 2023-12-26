«Честность во всем – кредо Билялетдинова»: Ткачев – о «Тракторе», «Ак Барсе» и НХЛ

Владимир Ткачев проводит свой третий сезон в «Тракторе», где является лидером команды Фото: hctraktor.org

«Отставка Гатиятулина? Обвинять исключительно тренера – неправильно»

Владимир, как оцените первую половину регулярного чемпионата для «Трактора»? Насколько в коллективе все довольны результатом?

Осенью у нас было много матчей, в которых мы упустили свои очки. Но где-то, наоборот, вытащили трудные матчи. Я думаю, что сейчас особо в прошлое оглядываться не надо. Лучше сконцентрироваться на предстоящих матчах и весь анализ направить на будущие игры. Впереди еще несколько месяцев регулярного чемпионата – определяющий отрезок сезона. Надо собраться и выдать свой максимум.

У «Трактора» была непростая осень. Неудовлетворительные результаты и, как следствие, отставка главного тренера Анвара Гатиятулина. На ваш взгляд, что у него не получилось на старте сезона?

Честно, даже сложно сказать. Потому что проигрывает всегда команда, а не один человек. И результат во многом лежит не только на тренере, но и на хоккеистах. Поэтому во всех грехах обвинять исключительно тренера – неправильно. Мне кажется, где-то эмоций нам не хватало, концентрации. Много отдали матчей, в которых были обязаны побеждать.

А как в команде реагировали на шутки про «третий период» «Трактора»? Правда же, слишком часто команда проигрывала матчи осенью в заключительной двадцатиминутке.

На самом деле, нормально все реагировали. Никто не придавал этим шуткам какого-то сильного значения, разговоров в раздевалке не было на эту тему. Да, в третьем периоде проиграть матч – всегда неприятно. Ответственность за результат понимает каждый хоккеист. Мне кажется, на нас немного давил страх отдать игру, ведя в счете. Перегорали иногда и допускали ненужные ошибки. Но со временем мы исправились. Сейчас можно вспомнить много матчей «Трактора», когда мы вырывали победу в третьем периоде. Из каждой неудачной ситуации надо делать правильные выводы.

«Проигрывает всегда команда, а не один человек. И результат во многом лежит не только на тренере, но и на хоккеистах» Фото: hctraktor.org

Улучшение результатов «Трактора» началось с приходом Алексея Заварухина. Что поменял в команде новый наставник?

Могу сказать, что система нашей игры кардинально не поменялась. За такой короткий срок невозможно сильно перестроить хоккей. Наверное, атмосфера в коллективе стала более раскрепощенной, где-то мы стали поувереннее. Пришло осознание, что способны изменить результаты в лучшую сторону. Так и пошло потихоньку все в гору.

В последнее время «Трактор» стал очень активен в хоккейной медиаиндустрии. Это не отвлекает игроков от основных обязанностей?

Я вам так скажу: наши ребята, которые занимаются в «Тракторе» маркетингом, съемками шоу, сериала про команду, – являются, на мой взгляд, лучшими в КХЛ. Медиаиндустрия у нас очень развита, все делается с большим креативом и энтузиазмом. Хоккей в Челябинске очень любят, но наша медиаслужба делает все, чтобы эта любовь стала еще сильнее. Домашние игры постоянно у нас проходят с аншлагом. Даже во время паузы медийщики в соцсетях организовывали какие-то активности для болельщиков, снимали видео с хоккеистами. Мы эти ролики тоже смотрим с удовольствием, потом обсуждаем в раздевалке (улыбается).

Чем-то, кстати, ваш сериал «Убери камеру» по структуре напоминает сериал «Живем хоккеем», который раньше снимал «Ак Барс».

Если честно, не смотрел этот сериал у «Ак Барса», не знаю, что там и как. История нашего сериала точно про естественность хоккеистов в жизни. Являемся в кадре теми, какие мы есть на самом деле.

Вспомним прошлый сезон. Когда «Трактор» не попал в плей-офф, это была трагедия для всего Челябинска?

Мы очень плохо играли. Оправданий за неудачный сезон перед болельщиками и быть не могло. Все хоккеисты осознавали ужасность положения команды.

«Честность во всем – кредо по жизни для Билялетдинова»

В отношении «Ак Барса» в прошлом сезоне было принято говорить о магии Билялетдинова. За счет чего он так смог приободрить команду и довести ее до финала Кубка Гагарина?

Дисциплина, справедливость ко всем игрокам и честное отношение к работе. Честность во всем для Билялетдинова это кредо по жизни.

Вы много работали с Зинэтулой Хайдяровичем за свою карьеру. Расскажите самую памятную историю, связанную с ним.

Есть одна на примете. Я думаю, ее рассказал бы и мой одноклубник Альберт Яруллин, который вместе со мной был тогда в чемпионском «Ак Барсе». В определенный период сезона 2017/18 у нас сложилась неудачная полоса, проигрывали много матчей. В один из дней в раздевалку заходит Зинэтула Хайдярович и говорит:

«Вам не стыдно?! Вы выходите на лед, а на вас смотрит бабушка с трибун. У нее, скорее всего, невысокая пенсия, а она тратит деньги, чтобы сходить на стадион. Приходит и видит что: тот позор, который вы на льду показываете?! Вот вам не стыдно перед ней так играть, скажите мне?!»

Он очень сильный мотиватор. В самый тяжелый момент он умеет находить правильные слова. Хоккей, он ведь не только про тактику и какая команда какую перехитрит в плане системы. Большую роль в спорте играют эмоции и вера в себя.

«Он очень сильный мотиватор. В самый тяжелый момент он умеет находить правильные слова» Фото: © «Татар-информ»

– С этим точно не поспоришь.

Зинэтула Хайдярович всегда говорил нам: «Если будешь жалеть себя на льду, бояться, что шайба прилетит тебе не в то место, так оно и случится. Получишь травму обязательно. А если без страха будешь готов на себя принять шайбу, то все обойдется».

Подобные вещи для Билялетдинова всегда были основой. Самоотверженность, честный труд, желание победить – вот это первостепенно. А креатив, схемы, сложная стратегия игры... – для Билялетдинова были на вторых ролях.

У него все было постепенно. Начиная от предсезонной подготовки, заканчивая матчами плей-офф. Ты двигаешься будто бы от ступеньки к ступеньке в течение чемпионата. В определенный период решаешь конкретные задачи. Переходишь ко второму этапу, только когда завершишь первый. Порядок был во всем.

Вспомните что-то из чемпионского сезона 2017/18?

Есть одна история. Мне ее рассказал Александр Евгеньевич Смирнов (бывший старший тренер «Ак Барса»).

После второго периода пятого, чемпионского матча серии с ЦСКА (1:0) он зашел в раздевалку. Там сидел Билялетдинов. Матч для «Ак Барса» складывался непросто, статистически мы проигрывали во всем: по броскам, времени в атаке. В основном оборонялись.

В тот момент Хайдярович сказал ему: «Да, ЦСКА сильнее нас играет. Но если мы сейчас в первые минуты третьего периода выстоим, то заберем этот матч и победим». По итогу так и получилось. Победа оказалась за нами, хоть и далась она очень тяжелым трудом. Никто себя в тот день не жалел. Все, кто мог, ложились под шайбу. Очередь стояла за тем, кто ее поймает (улыбается).

«Самоотверженность, честный труд, желание победить – вот это первостепенно» Фото: © «Татар-информ»

«Я посвятил жизнь карьере в КХЛ. Жалею ли, что не уехал в НХЛ? Точно нет»

Владимир, вы довольно часто приезжаете в Казань. Скучаете по городу?

Больше скучаю по родным и друзьям, которые живут в Казани. А так быт обустроить можно с комфортом в любом городе.

Как ваши помидоры и баклажаны поживают в огороде? Помню, вы как-то рассказывали, что всерьез занялись сельским хозяйством в последние годы.

Да я маме в основном помогаю в этих вопросах (смеется). Когда приезжаю в Казань, стараюсь уделять время огородным делам.

Ваш контракт с «Трактором» истекает в 2025 году. Уже размышляете над дальнейшим развитием карьеры?

В нынешних реалиях далеко вперед точно не загадываю. Стараюсь больше жить здесь и сейчас, концентрируюсь на настоящем. Пока контракт не кончится, я игрок «Трактора».

В этом сезоне в Кубке Гагарина будет перекрестный плей-офф. Что думаете на этот счет?

Разнообразие – это здорово. Раньше играли до финала всегда только внутри «Востока». Наверное, некоторым болельщикам уже успели пресытиться одни и те же противостояния. Странно, правда, что не с первого раунда сделали перекрестный плей-офф. Но в любом случае дополнительный интерес в этом сезоне к Кубку Гагарина точно прибавится.

«Стараюсь больше жить здесь и сейчас, концентрируюсь на настоящем. Пока контракт не кончится, я игрок «Трактора» Фото: hctraktor.org

А как смотрите на расширение временных границ чемпионата? В будущем в КХЛ рассматривают такой вариант, что плей-офф начнется только в середине марта, а сезон закончится в середине мая.

Мне кажется, это нужно было сделать уже давно. У нас в чемпионате некоторые команды уже на шестой месяц сезон заканчивают. А так хоть болельщики подольше понаблюдают за игрой любимой команды. Увеличение временных рамок чемпионата – правильное решение.

Очевидно, что КХЛ сейчас двигается в сторону НХЛ. Приживутся в России 82 матча в регулярном чемпионате?

Для болельщиков и спортсменов, я думаю, это будет только в плюс. Чемпионат получится еще зрелищнее. Тут, знаете, больше волнует вопрос логистики. Как это все будет организовано? И опять же все упирается в бюджеты клубов. Если все будет сделано по уму – это будет отличная реформа.

Владимир, в свое время к вам была очередь из клубов НХЛ. Не жалеете, что не получилось попробовать карьеру за океаном?

Можно по-разному рассуждать, как сложилась бы моя судьба, если бы я оказался в НХЛ. Я выбрал свой путь и посвятил жизнь карьере в КХЛ. Жалею ли я о чем-то? Точно нет.

«Скучаю по родным и друзьям, которые живут в Казани. А так быт обустроить можно с комфортом в любом городе» Фото: © «Татар-информ»

«Вся Россия ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

А в какой команде НХЛ хотели бы попробовать свои силы? Если пофантазировать с ходу.

Не поверите, за свою карьеру вообще ни разу не задумывался над этим вопросом (улыбается). Поэтому даже не смогу ответить.

А за российскими хоккеистами в НХЛ следите? За кого-то, может, особенно переживаете?

Персонально ни за кем. С многими ребятами играл в сборной, поэтому ко всем отношусь одинаково. Смотрю обзоры матчей НХЛ, слежу за общими новостями.

Удивляет ли вас, что главным бомбардиром в этом сезоне НХЛ является нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров?

Кучеров – красавчик! Тут и добавлять ничего не надо. Дай Бог, чтобы он весь сезон прошел с такой высокой результативностью.

Получится у Александра Овечкина за несколько сезонов побить рекорд Уэйна Гретцки?

С той поддержкой, которая есть у Саши, он должен это сделать. Вся Россия ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Нет ничего невозможного. Поэтому полагаю, что все получится.

Одно из ваших любимых увлечений – чтение литературы. Появилось время, наконец, что-то почитать?

Я, на самом деле, больше в поездках читаю. Летишь в самолете – времени полно, заняться особо нечем. Вот и стараешься время с пользой проводить. Сейчас читаю параллельно три книги: «Быть гением» Зарины Асфари, проект Алексея Ситникова Karmalogic и роман Джона Маррса «The One. Единственный».

А есть у вас любимый автор или произведение?

Не решусь ответить на этот вопрос, слишком затруднительный (улыбается). Выбор книги у меня всегда зависит от настроения. Даже как такового любимого автора нет и произведения, стараюсь изучать самую разнообразную литературу. Единственное, в чем признаюсь, – к сожалению, не читал глубоко русскую классику.

Могу вам посоветовать творчество Александра Куприна и Сергея Довлатова.

С удовольствием возьму себе на заметку!