Женился ради дома и автомобиля: казанцев осудили за сожжение женщины-инвалида

Сегодня Верховный суд РТ вынес приговор по делу о смерти прикованной к постели пожилой женщины. Погибшая была инвалидом и не смогла выбраться из горящего дома в Казани.

Как удалось выяснить следователям, причиной пожара стал поджог. Виновными в трагедии суд признал двух казанцев – 60-летнего Илгиза Гайнуллина и его приятеля 53-летнего Сергея Сальникова.

Еще на предварительном судебном заседании обвиняемые попросили, чтобы их дело рассматривали с участием присяжных. Мужчины до последнего не признавали свою вину, утверждая, что их оговорили.

Фото: Пресс-служба Верховного суда РТ

Летом 2021 года в частном секторе Кировского района Казани сгорел деревянный дом. При разборе завалов пожарные обнаружили тело 68-летней пожилой женщины. Дознаватели МЧС вскоре выяснили, что причиной пожара стал поджог, а первые подозрения пали на мужчину, который жил с погибшей.

Как установило следствие, Илгиз Гайнуллин жил с женщиной по соседству. Заметив, что женщина захворала и едва передвигается, он принялся за ней ухаживать. Такое соседское доброжелательное поведение казалось милым, пока суд не установил, что мужчина перебрался жить к пожилой женщине и запретил ей общаться с родными. Близким женщины Гайнуллин говорил, что имеет медицинское образование, поэтому и может грамотно вести уход. Вскоре после этого, она заявила родственникам, что сосед станет ее мужем.

В материалах дела указано, что Гайнуллин оформил опекунство над женщиной, а затем попросил ее написать на своей имя генеральную доверенность. После этого он переписал на себя, а затем и продал дом, квартиру в малосемейке и машину. Получив 10 млн рублей, он начал думать, как же избавиться от обузы в виде лежачего инвалида.

Тогда подсудимый решил подселить своего приятеля Сергея Сальникова. На допросе он сразу же во всем сознался – говорил, что Гайнуллин дал ему крышу над головой, а затем попросил об услуге.

Фото: Пресс-служба Верховного суда РТ

Пожарный, которого допросили в суде рассказал, что на пепелище, где некогда находился дом женщины, обнаружили следы горючей жидкости – это же вещество нашли на ее одежде.

Сегодня в суде обвиняемым предоставили право выступить с последним словом. Илгиз Гайнуллин воспользовался возможностью еще до начала судебного процесса.

«Почему это безобразие творится? Подозреваемые в преступлениях – сами потерпевшие! Где это видано? Кто это придумал?» – выкрикивал он.

Мужчина возмущался и говорил о том, что дело сфальсифицировано. Кроме того, он активно жестикулировал и размахивал листами бумаги.

«Спектакль тут разыгрывают! Мне, честному человеку, рот хотят закрыть! Я виноват в том, что всю жизнь честно жил? Два года держать в подвале ни в чем не повинного человека!» – сокрушался он, имея ввиду свой арест и нахождение в СИЗО. Также Гайнуллин выкрикивал оскорбления в адрес власти.

Фото: Пресс-служба Верховного суда РТ

Народный суд не помог подсудимым выйти на свободу – присяжные вынесли обвинительный вердикт. Сегодня было оглашено наказание, которое понесут виновные в смерти пожилой женщины.

Гайнуллина признали виновным в мошенничестве с документами, поскольку он оформлял доверенность, когда женщина находилась в таком состоянии, что не могла осознавать происходящее.

Суд назначил Илгизу Гайнулину 20 лет колонии строгого режима. Его «напарник» Сергей Сальников отправится в колонию строгого режима на 13 лет за поджог дома и убийство женщины, находившейся в беспомощном состоянии.

Ранее подсудимым вменяли еще организацию и умышленное уничтожение имущества. Однако суд в этой части решил их оправдать.