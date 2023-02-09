«Честному человеку адвокат не нужен!»: казанцев судят за убийство инвалида из-за дома

Страшный пожар в частном доме в 2021 году Казани унес жизнь женщины-инвалида. Следствие выяснило, что его причиной стал поджог. По подозрению в жестоком убийстве были задержаны два приятеля, оба теперь на скамье подсудимых. Что стало мотивом расправы над беззащитной пенсионеркой? Подробности в «Татар-информе».

Илгиз Гайнулин: «Я не виновен! Разве можно судить человека, когда он ни в чем не виноват?»

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сожгли дом с пожилой женщиной, прикованной к кровати, перед этим незаконно продали все ее жилье и автомобиль – такое дело совсем скоро начнет рассматривать Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых двое жителей Казани – 60-летний Илгиз Гайнулин и его приятель 63-летний Сергей Сальников. Обоим вменяют убийство с особой жестокостью.

Старт процесса проходит в закрытом режиме, один из подсудимых, а именно Гайнулин, потребовал народного суда. В ближайшее время начнется отбор присяжных, именно они будут решать судьбу приятелей.

Обоих подсудимых завели в суд под конвоем, но посадили в разные камеры, дабы избежать стычек между товарищами.

«Я не виновен! Разве можно судить человека, когда он ни в чем не виноват? Честному человеку адвокат не нужен!» – выкрикивал из «аквариума» Илгиз Гайнулин.

В поле зрения полицейских Гайнулин и Сальников попали 2021 году. Именно они стали главными подозреваемыми в неслучайном пожаре в Кировском районе, когда огонь почти полностью уничтожил небольшой частный дом. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело пожилой женщины. Позже появились шокирующие подробности: женщина была инвалидом, практически не передвигалась и, когда дом охватило огнем, попросту не смогла выбраться наружу и спастись. Стражи порядка были уверены, что причиной пожара стал поджог, – по горячим следам они задержали приятелей, обоих отправили в СИЗО.

В 2021 году в Кировском районе огонь почти полностью уничтожил небольшой частный дом. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело пожилой женщины Фото: пресс-служба Следственного комитета РТ

«Меня избивали и подсовывали бумаги на подпись!»

Первым в зал суда завели Сергея Сальникова. Мужчина вел себя спокойно, несколько минут переговаривался с адвокатом. Она ему объяснила, как будет проходить суд, кого и когда будут допрашивать и когда ему предоставят возможность рассказать свою версию случившегося.

Когда в зал завели Илгиза Гайнулина, он сначала замешкался, искал место подальше от своего приятеля. Его определили в самый дальний аквариум. Увидев журналистов, Гайнулин, по всей видимости, решил воспользоваться случаем. Начал громко и эмоционально возмущаться, мол, дело сфабриковано, на скамье подсудимых он оказался совершенно случайно.

«Второй год я нахожусь в СИЗО. Все это время меня избивают, подсовывают бумаги на подпись. Я честный человек, ни в чем не виноват! Даже написал письмо на имя Владимира Путина. Это какой здесь творится беспредел!» – высказался подсудимый.

Сергей Сальников вел себя спокойно, несколько минут переговаривался с адвокатом Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Запретил общаться с родными и переписал на себя ее имущество

Как оказалось, Гайнулин познакомился с пенсионеркой задолго до ее гибели, в 2017 году. Жили они рядом, в соседних домах. Заметив, что женщина еле передвигается, Илгиз, как доброжелательный сосед, предложил ей свою помощь и стал за ней ухаживать.

«При этом он всячески пытался свести к минимуму ее общение с родными. Оказывал на нее влияние. Вскоре подсудимый вовсе переехал к ней жить», – рассказал детали случившегося источник, знакомый с ситуацией.

Однажды пенсионерка проболталась, что помимо машины и дома в черте города у нее есть еще и небольшая квартира-малосемейка. Именно тогда у Гайнулина созрел план заставить хозяйку переписать на него все свое имущество. Затем он оформил с пенсионеркой фиктивную сделку. Став владельцем дома, машины и малосемейки, Гайнулин все продал. С продажи ему удалось выручить более 10 млн рублей. Чтобы замести следы, он решил избавиться от женщины. Инсценировать несчастный случай ему помог Сальников, уверено следствие.

По версии следствия, Гайнулин решил избавиться от женщины, чтобы замести следы. Инсценировать несчастный случай ему помог Сальников Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Пенсионерка сама позволила совершить сделку»

Между тем у адвоката Гайнулина Лаврентия Сичинавы другая версия случившегося. Правда, до отбора присяжных озвучивать все подробности защитник не стал. Заявил, что полностью поддерживает своего подзащитного и намерен доказать в суде его невиновность.

«Пенсионерка сама дала добро на сделку. Нотариус приходила к ней в дом, видела ее, общалась с ней и дала разрешение на проведение сделки», – коротко прокомментировал уголовное дело Сичинава.

Не исключено, что отбор присяжных может занять несколько недель. Только после этого суд перейдет к рассмотрению дела, выслушает всех свидетелей и подсудимых.