Честь Винер и отказ от нейтрального статуса: почему нашим гимнастам вернули флаг и гимн России

Говорят, что утро понедельника добрым не бывает. Но, думаю, российские гимнасты с этим поспорят с удовольствием. Им сообщили, что на международной арене они теперь могут выступать с флагом и гимном. Как так вышло и что будет дальше - в материале «ТИ-Спорта».





От ненависти до любви

Вообще, перед началом этого разговора, стоит отметить важную вещь - когда мы говорим «гимнастика», то имеем ввиду все пять видов, объединенных в одной федерации. А это и спортивная, и художественная, и акробатика, и аэробика, и даже прыжки на батуте.

И тут сразу стоит оговориться: за четыре года изоляции, у каждой из них была своя история с международной ареной. Вот, например, художественная гимнастика: до недавнего времени всеми процессами там «рулила» Ирина Винер. И она публично запрещала своим подопечным отбираться на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. Хотя FIG была не против.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России, - сказала Винер ТАСС.

В похожей с Винер доктрине двигался на тот момент президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Дескать - никто из спортсменов не захотел получать нейтральный статус для отбора на Олимпиаду. Занятно, что параллельно всем словам официальных лиц в социальных сетях Ангелины Мельниковой ярко выражалась грусть от происходящего.

Была и история, когда другой гимнастке Виктории Листуновой в начале 2025 года «задвинули» нейтральный статус из-за Георгиевской ленточки в социальных сетях. Наши тогда взбунтовались, международная федерация пошла на попятную. И вдруг начала выдавать нейтральные статусы одим за другим. А за ними и разрешение участвовать, например, в чемпионате мира в Джакарте.

Год «карантина»

Надо признать, что последние 365 дней для российской гимнастики на международной арене были своеобразным «карантином». Неким негласным карт-бланшем - мы вас пустили, посмотрим, как отреагирует весь мир. А наши спортсмены сходу показали, что очень классные и крутые.

Думаю, многие помнят кадры, как американцы, японцы, китайцы с открытыми ртами смотрели за тренировками российских парней. Да и свой респект тому же Маринову прилюдно не стеснялись выражать.

А когда самый одаренный молодой гимнаст планеты Арсений Духно приехал на планетарное первенство по своему возрасту... К нему выстраивалась очередь, чтобы поговорить. Я достоверно знаю, что к отцу спортсмена обращались представители одной из стран - предлагали хорошие деньги, и условия. Но Арсений выбрал продолжать выступать за Россию.

И, считаю, что невозможно спорить с тем, что двигателем и лицом российской спортивной гимнастики является и Ангелина Мельникова. И дело не только в том, что она приехала на чемпионат мира и под песню «Знаешь ли ты» выиграла многоборье. Нет, не в этом.

Хотя, не только в этом. Ангелина - это еще и тот человек, который, когда решалась судьба по допуску хотя бы в нейтральном статусе, подготовилась и выступила перед международной федерацией с докладом. И ведь помогло. А за последние полгода она нарасхват буквально во всем мире.

Пригласить ее выступить у себя мечтает любая гимнастическая команда в мире. Например, в этом году подсуетились итальянцы и пригласили в свою клубную лигу. Вот, что спортсменка говорила в феврале этого года в своих социальных сетях:

«Так часто, как в Италии, я не бываю нигде, обожаю эту страну: красивый язык, вкусная еда. Вчера состоялась презентация команды в Seria A. Я буду выступать за команду «ASD Libertas Ginnactica Vercelli», - сообщала Мельникова.

И знаете, это правильно. Если позволите - небольшое отступление. С Ангелиной мы впервые встретились и познакомились на Играх БРИКС в Казани. При всем уважении к тому турниру, но видно было, что спортсменка мечтает о большем. И рад, что это большее в ее карьере случилось.

«Мир» пустил, а Европа нет. Это как?

Как говорится, воздалось за терпение всей нашей гимнастике. Сразу после озвученного решения, корреспондент «ТИ-Спорта» связался с главным гимнастом страны и Татарстана Даниелом Мариновым.

«Я безумно рад, что нам вернули флаг и гимн. Мы четыре года верили и надеялись, что справедливость восторжествует и все спортсмены начнут выступать в равных условиях. В частности, мы, которые выступаем за Российскую Федерацию. С нетерпением жду ближайших международных турниров для того, чтобы приехать туда в качестве спортсмена, который представляет свою страну с флагом и гимном», – сказал Маринов нашему изданию.

Но если внимательно ознакомиться, то ситуация станет чуть менее радостной. Дело в том, что на чемпионате мира в Роттердаме в октябре наши ребята с флагом и гимном выступить смогут. А вот на чемпионате Европы, который будет чуть раньше, придется вновь быть «нейтралами».

Всё потому что Европейская федерация гимнастики не приняла пока такого решения. Но у нас перед глазами уже есть кейс водных видов, где вслед за World Aquatics правильные действия сделала и European Aquatics.

Жаль, что Европе нужно чуть больше времени, чтоб решится на действенные шаги в вопросе российского спорта. Но мы ждем.