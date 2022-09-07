ЦЭСИ: Потребительский бюджет за последнюю неделю лета в РТ незначительно сократился

По данным ГБУ «Центр экономических и социальных исследований РТ» (ЦЭСИ), за период с 28 августа по 3 сентября 2022 года потребительский бюджет в Татарстане снизился, следует из отчета Аналитического центра, действующего при Правительстве РТ, опубликованного сегодня.

Так, стоимость прожиточного минимума за указанный период уменьшилась на 0,67% (или – на 66 руб. 75 коп.), до 9932 руб. 36 коп. (здесь и далее – в месяц, из расчета на одного члена типовой семьи из четырех человек). При этом расходы на продукты питания сократились на 1,37% (минус 66 руб. 84 коп.), до 4817 руб. 87 коп. Стоимость платных услуг практически не изменилась (рост на 0,04%), и составила 4104 руб. 81 коп. Расходы на непродовольственные товары немного подросли – до 552 руб. 80 коп., а на налоги и прочие платежи – немного сократились – до 456 руб. 89 коп.

Стоимость минимального потребительского бюджета также уменьшилась – на 0,21% (или на 42 руб. 19 коп.) и составила 20517 руб. 75 коп. Опять же, в структуре этого показателя расходы на продукты питания сократились на 0,86% (минус 66 руб. 53 коп.), до 7626 руб. 38 коп. Расходы на услуги составили 7072 руб. 84 коп. (рост на 0,11%, или на 7 руб. 66 коп.), на непродовольственные товары – 4529 руб. 25 коп. (плюс 19 руб. 73 коп.), а на налоги и прочие платежи – 1289 руб. 29 коп. (сокращение на 0,24%).

Также в ЦЭСИ рассчитывают стоимость так называемого «рационального потребительского бюджета» – этот показатель отражает не только потребление товаров и услуг, но и обеспеченность домашних хозяйств предметами культурно-бытового и хозяйственного назначения (в соответствии с научно обоснованными нормами удовлетворения рациональных потребностей человека). Рациональный отличается от минимального по структуре затрат – в частности, в нем снижена доля расходов на питание, зато повышена доля непродовольственных товаров (одежда, обувь, мебель, предметы культуры и быта и т.д).

Этот параметр в начале осени по РТ остался практически без изменений – сокращение всего на 0,05% (или на 25 руб. 53 коп.), и составил 51951 руб. 42 коп. Расходы на продукты питания уменьшились на 0,41% (минус 72 руб. 64 коп.), до 17591 руб. 30 коп. Расходы на платные услуги составили 17586 руб. 02 коп. (минус 33 руб. 85 коп.), на непродовольственные товары – 13185 руб. 63 коп. (минус 36 руб. 24 коп.). На налоги и прочие платежи пришлась сумма в 3588 руб. 47 коп.

По данным ЦЭСИ, за неделю с 28 августа по 3 сентября, изменились цены на некоторые товары, оказавшие наибольшее влияние на величину потребительских бюджетов. Так, в группе «продовольственных товаров» зафиксирован рост цен на творог, сахар, муку пшеничную, сыр, молоко и кисломолочные продукты, кофе растворимый, помидоры свежие и соленые, рыбу соленую и балычные изделия холодного копчения, макаронные изделия, огурцы свежие и соленые. Снизились цены на картофель, бахчевые, морковь, зелень, капусту свежую и квашеную, лук репчатый, яблоки, помидоры свежие, виноград, бананы, икру рыб ценных пород.