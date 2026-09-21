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На главную ТИ-Спорт 21 сентября 2026 15:00

Червоткин выиграл масс-старт на ЧР по лыжероллерам

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Червоткин выиграл масс-старт на ЧР по лыжероллерам
Фото: rssf.ru

В эти дни в Малиновке проходит чемпионат страны по лыжероллерам. В заключительный день медали разыгрывались в мужском масстарте на 30 километров классическим стилем.

Победу одержал олимпийский чемпион Алексей Червоткин – он преодолел дистанцию за 1 час 17 минут 27,7 секунд.

Серебро у представителя Татарстана Савелия Коростелева – он проиграл 4 секунды. Тройку замкнул еще один лыжник нашей республики Сергей Ардашев – он отстал от лидера на 1 минуту 1 секунду.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов на старт гонки не вышел.

Чемпионат России по лыжероллерам проходил в Малиновке с 18 по 21 сентября.

#Савелий Коростелев #Александр Большунов #лыжные гонки
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