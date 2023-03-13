«Ъ»: Cервисы хотят обязать уведомлять об оплате за подписку через push-уведомления

До конца весенней сессии в Государственную Думу будет внесен законопроект, в случае принятия которого интернет-сервисы окажутся вынуждены уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, посвященное законопроекту совещание состоялось 9 марта в АНО «Цифровая экономика». По его итогам и было принято решение о внесении документа в нижнюю палату парламента, рассказали два источника и подтвердил сам автор инициативы — депутат от «Единой России» Антон Немкин.

Как писала ранее газета «Ведомости», изначально предполагалось, что уведомления должны будут включать возможность моментальной отписки с помощью специальной кнопки. Теперь планируется, что в уведомлении вместо кнопки отказа будет ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке.

По словам одного из собеседников «Ъ», обсуждение документа растянулось на год, потому что он встретил «серьезное противодействие бизнеса». Операторы сервисов опасались, что кнопка отказа лишит компании «спящих подписчиков» — клиентов, которые забыли отказаться от пробной подписки.

В связи с этим Немкин заметил, что инициаторы «серьезно переработали законопроект, чтобы учесть интересы как пользователей, так и интернет-компаний». Однако они не согласны с теми сервисами, которые по-прежнему настаивают на своем праве не предупреждать о будущих платежах по подпискам.

По словам представителя крупной IT-компании, в среднем пользователи аудиовизуальных сервисов пользуются подпиской около пяти месяцев. Он предположил, что ежемесячное напоминание о необходимости продлить подписку увеличит число отказов пользователей на 15–20%. Другой источник газеты заметил, что в отрасли даже новую версию законопроекта считают «избыточным регулированием».