Червиченко считает, что «Оренбург» сохранили в РПЛ, чтобы у «Зенита» было «больше друзей»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о замене «Торпедо» «Оренбургом» в РПЛ сезона 2025/26.

«Было ожидаемо, что чаша весов склонится в пользу «Зенита». Так и произошло. Думаю, вся история с «Торпедо» была направлена на то, чтобы в следующем сезоне РПЛ у «Зенита» было больше друзей», – передает слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что бюро исполкома РФС утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона РПЛ вместо «Торпедо».

«Автозаводцы» заняли первое место в минувшем сезоне Первой лиги и получили право выступить в Российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026. Позже совладелец клуба Леонид Соболев заявил, что распустит команду в случае ее исключения из РПЛ.

«Оренбург» финишировал на 15-м месте в РПЛ с 19 очками.