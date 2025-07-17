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На главную ТИ-Спорт 17 июля 2025 12:37

Червиченко рассказал, почему «Спартаку» надо менять Станковича на другого тренера

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Червиченко рассказал, почему «Спартаку» надо менять Станковича на другого тренера
Фото: spartak.com

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

По его словам, в первую очередь в команде надо усилить тренерскую позицию и спортивного директора.

«Как отношусь к продлению контракта со Станковичем? Резко отрицательно. И один, и второй — это просто губительно для команды. А так, мне кажется, абсолютно все позиции, кроме вратарской… наверное», – сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под руководством сербского специалиста «красно-белые» заняли четвертое место в таблице РПЛ с 57-ю баллами.

Чемпионом РПЛ впервые в истории стал «Краснодар» с 67-ю очками. Вторым финишировал «Зенит» – 66 баллов. Бронза досталась ЦСКА с 59-ю пойнтами. Новый сезон РПЛ стартует завтра, 18 июля, матчем московского «Динамо» с «Балтикой». Игра состоится в 20:30 по мск.

#фк спартак #премьер-лига #спорт #футбол
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