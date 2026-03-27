Червиченко объяснил, почему предпочтет просмотр Кубка Гагарина матчу России с Никарагуа

Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко заявил, что предпочтет просмотр плей-офф Кубка Гагарина матчу сборной по футболу с Никарагуа. По его мнению подобные товарищеские встречи – бесполезны.

«Меня практически не интересует матч с Никарагуа. Считаю, что эти товарищеские матчи сборной – пустая трата времени. Лучше бы чемпионат проводили дальше или Кубок, чем-то интересным заполняли этот промежуток. А так получается почти две недели без футбола — хрень собачья.

Мы искусственно натягиваем себе приключения, но, возможно, кому-то это нравится. Если во время матчей сборной будет теннис или хоккей, я скорее буду смотреть Кубок Гагарина или теннис, чем эти матчи», – приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Матч между сборными России и Никарагуа пройдет в сегодня, 27 марта в Краснодаре на одноименном стадионе. Начало — в 19.30 мск.