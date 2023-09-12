Черви в глазах, малярия и лихорадка: какие болезни привозили татарстанцы из отпуска

Татаьяна Павлова: «При появлении любых неприятных симптомов важно как можно раньше обратиться к инфекционистам»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пока были в Африке, таблетки пили, приехали – перестали, в итоге заболели малярией»

Подошел к концу сезон отпусков – купаться на местных пляжах официально запретили, большинство из тех, кто отдыхал в теплых странах, вернулись. А это значит, что самый жаркий сезон для инфекционистов заканчивается.

Из поездок за границу, по словам санитарных врачей, татарстанцы в этом году малярию привозили один раз. В прошлом было зарегистрировано три случая завоза этой инфекции.

Малярия – очень опасное заболевание, человек может умереть. Особенно оно опасно для детей. Переносят малярию комары, заражение происходит через укус.

«Если человек планирует поехать в Африку или в другие эндемичные по малярии страны, то он должен провести профилактику, подготовиться к поездке. Во-первых, подготовить аптечку. Аптечку должен порекомендовать врач. Также существует медикаментозная профилактика малярии: до вылета мы пьем таблетки, все время нахождения в странах эндемичных по малярии и после вылету в Россию еще в течение двух-трех, а может, и четырех недель пьем эти препараты», – рассказала заведующая приемно-диагностическим отделением РКИБ Татьяна Павлова.

Благодаря терапии риск заболеть страшной болезнью серьезно снижается.

Врач вспомнила случаи из практики – два молодых человека приехали из Африки, были они там по работе. Пока находились там, таблетки исправно пили, но, когда вернулись домой, принимать препарат перестали, вспомнила врач. И поступили они в РКИБ с малярией. Благо ребята обратились вовремя, их вылечили, сейчас они себя хорошо чувствуют.

Малярия – очень опасное заболевание, человек может умереть. Переносят малярию комары, заражение происходит через укус Фото: © comp / Freepik

«От желтой лихорадки лечения нет, а профилактика есть»

Татьяна Павлова добавила, что еще одно заболевание, которое привозят из Африки – это желтая лихорадка. К счастью инфекционистов, ею заболевают крайне редко, поскольку туристы стараются вакцинироваться.

«От желтой лихорадки лечения нет – это вирусная инфекция, а вот профилактика есть. Раз в десять лет мы делаем прививку, это живая прививка от желтой лихорадки, которая защищает от заражения. И от серьезных последствий желтой лихорадки», – отметила она.

В Африке, Таиланде и на Шри-Ланке, распространена лихорадка Денге. В этом году к татарстанским инфекционистам обращались несколько пациентов с подозрением на эта заболевание. Врачи выясняли, в какой именно стране отдыхал пациент, поскольку сразу предположили экзотическую инфекцию. В Управлении Роспотребнадзора по РТ «Татар-информу» подтвердили один случай завоза лихорадки в республику.

«Приехала молодая женщина с ребенком из Таиланда. У нее была сыпь, температура. И мы с первых симптомов поставили диагноз Денге под вопросом. Позже он подтвердился лабораторно, мы их вылечили и выписали. Эта история закончилась хорошо», – отметила заведующая приемным отделением.

В прошлом году лихорадкой Денге заразились три татарстанца, в 2021 году – четыре.

В этом году к татарстанским инфекционистам обращались несколько пациентов с подозрением на лихорадку Денге Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Черви, которые поселяются в кишечнике, мышцах и даже в глазном яблоке

По словам Татьяны Павловой, самый удивительный случай в ее практике, когда татарстанец, вернувшись из-за границы, заболел дирофиляриозом.

Пациент жаловался, что под кожей у него что-то двигается. В РКИБ нашли место, где спрятался паразит. А дальше решить эту проблему можно только хирургическим путем.

«В таких случаях, мы цепляли паразита иголочкой или делали надрез. И доставали эту личинку. Эти паразиты очень часто любят двигаться в области глаза. Таких пациентов мы направляли к окулистам, потому что мы сами достать из глазного яблока дирофилярию не сможем», – объяснила доктор.

Причиной появления таких червей под кожей, по словам врача-инфекциониста, становится привычка посидеть на песке без полотенца или подстилки. Доктора рекомендуют загорать на пляже, исключительно лежа на покрывале или в шезлонге.

К слову, такие паразиты встречаются не только за рубежом, но и на наших курортах.

Пациент жаловался, что под кожей у него что-то двигается. Решить эту проблему можно только хирургическим путем Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас есть паразиты, которые разделяются на тканевые и кишечные. Такие червячки, как например, аскарида, острица, живут в кишечнике. У детей бывают маленькие и большие. Есть тканевые паразиты, например, токсокароз, который передается от собак и кошек. Эти паразиты живут в мышцах, в органах. Или, например, эхинококк, который создает кисты в печени, в легких. Описторхоз, например, передается от рыбы. Он сосальщик, он живет в кишечнике и желчевыводящих путях. Видов червяков очень много», – рассказала инфекционист.

Эндемичные страны по эхинококкозу, например, это Узбекистан, Таджикистан. Те страны, в которых занимаются разведением овец. Эти гельминты живут в желудке и кишечнике овец. Когда овец закалывают, потроха нередко выкидывают собакам. Они их съедают, а позже личинки глистов выходят с калом и размножаются в их шерсти. Люди гладят бездомных собак и так заражаются.

И если ответственный хозяин, гуляя со своей собакой, убирает фекалии. То за уличными собаками убирать некому. Паразиты могут остаться в земле. Позже человек, копаясь в этой земле, может заразиться токсокарозом или эхинококкозом.

«Был у меня случай по эхинококкозу. Паразит был в печени женщины, выросла огромная киста. Она жила в одном из пригородных районов Казани. Когда мы стали выяснять, откуда могла взяться киста в печени, женщина рассказала, что их семья купила загородный дом. Она занималась там садоводством. Как-то соседи объяснили, что раньше на этом участке разводили собак. И тогда врачи все поняли», – рассказала заведующая приемным отделением РКИБ.

«Часто мы покупаем арбузы. Если арбузы режут на рынке, в них быстро размножаются микроорганизмы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Болезнь немытых рук и разрезанных арбузов

Но больше всего у инфекционистов летом пациентов с болезнью немытых рук.

«Летом увеличивается количество обращений с кишечными инфекциями к нам в больницу. А кишечные инфекции появляются потому что мы идем на рынок, покупаем и пробуем немытые фрукты, овощи. Появляется жидкий стул у пациентов, маленьких детей и взрослых. Часто мы покупаем арбузы. Если арбузы режут на рынке, в них быстро размножаются микроорганизмы», – заметила доктор.

Еще одна опасная ягода – клубника. По словам врача, для того, чтобы клубника хорошо и долго хранилась, ее обрабатывают нитратами – это благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Практика показывает, что клубнику тоже часто едят немытой.

«К концу сезона у нас увеличивается количество сыпных инфекций. Это энтеровирусная инфекция. Она появляется, когда мы начинаем купаться. Когда дети играют на площадке, где есть бассейн. Появляется характерная сыпь, на ладошках, на стопах, во рту могут появиться язвочки, может быть кишечная инфекция в виде жидкого стула и температуры», – объяснила доктор.

Энтеровирусную инфекцию нередко привозят из Турции, Абхазии и из Сочи. Но ею можно заразиться и на наших пляжах. Еще одно заболевание, которое можно подхватить там, – острые вирусные гепатиты А. Они передаются через немытые фрукты и некипяченую воду.

«К концу сезона у нас увеличивается количество сыпных инфекций. Это энтеровирусная инфекция. Она появляется, когда мы начинаем купаться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заразиться опасной лихорадкой можно даже сидя в отеле

Думается, что те, кто заразился на отдыхе лихорадкой, подхватили ее где-то в тропических джунглях. Однако инфекционист убеждена, что это не всегда так.

Обработки отельных территорий от москитов, действительно, проводят и риск инфицирования там меньше, но на 100% обезопасить себя и близких помогут репелленты. Обратите внимание, на окнах обязательно должны быть москитные сетки.

«Если уж туристы едут в жаркую экзотическую страну, то чаще всего едут на сафари. Туда, где риск быть покусанным комарами и заразиться, очень высокий. Поэтому, если собираетесь в Африку, надо проводить профилактику – делать прививку или пить лекарства. Даже если вы планируете находиться только на территории отеля. Комар может и туда залететь, никто не застрахован», – уверена врач-инфекционист.

По словам Татьяны Павловой, к ним попадают и по одному, и целыми семьями. Зачастую приходят к инфекционистам с уже готовым диагнозом. Вот только не всегда он оказывается правильным.

«При появлении любых неприятных симптомов, важно, как можно раньше, обратиться к инфекционистам. Время играет важную роль, особенно если это такое серьезное заболевание, как малярия. Чем раньше обратятся за помощью, тем быстрее мы поставим диагноз и начнем лечение, тем благоприятнее будет исход. Чем позже человек обращается, тем сложнее, к сожалению. Если это лихорадка Денге, то может уже и геморрагический синдром присоединиться, и нам уже лечить непросто», – заметила доктор.

Инфекционист подчеркнула, что лучший способ защититься от заболевания – привиться Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Грипп, ГЛПС и энцефалит: чего ждать осенью

Татьяна Павлова напомнила, что именно осенью клещи переживают второй период активности. Поэтому, не стоит забывать про боррелиоз и энцефалит, которые они переносят. В первую очередь, в зоне риска грибники. Необходимо в лес одеваться правильно – надевать закрытую одежду, использовать репелленты, а после возвращения внимательно осматривать тело – нет ли клещей.

Садоводы поедут копать картошку, а это риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Поэтому работать необходимо исключительно в перчатках.

Еще одна напасть осени – грипп. Инфекционист подчеркнула, что лучший способ защититься от этого заболевания – привиться. Тем более, что вакцина уже есть, в Казани можно привиться даже у метро. Пожилым людям стоит вместе с гриппом сделать еще и пневмококковую вакцину.

«Когда вы заходите в магазин, в транспорт, вас обсеменяют миллиарды вирусов и бактерий. Вы этого не боитесь. Вы приходите в поликлинику, просите сделать вам прививку – хороший доктор говорит: “У вас две руки, две ноги, сейчас мы вам четыре прививки сделаем”. Вы опасаетесь, что это нагрузка на иммунную систему – ничего подобного. Никакой нагрузки на иммунную систему нет. Мы вводим не живой агент, а лишь его частичку, или ослабленный агент. Ни от какой прививки заразиться нельзя. А вообще человек может перенести до 10 тысяч прививок, но у нас такого количества вакцин нет. И все прививки сразу вам тоже не нужны. Например, есть те, которые по возрасту уже делать нельзя», – подчеркнула врач.

А ближе к зиме начнется новый сезон отдыха за рубежом. Очень важно перед поездкой проконсультироваться с врачом и сделать все прививки, которые необходимы для того, чтобы вернуться из отпуска здоровым.