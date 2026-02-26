news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 февраля 2026 09:07

Чернышов предложил запретить рассылку кредитных предложений без согласия клиентов

Читайте нас в
Телеграм
Чернышов предложил запретить рассылку кредитных предложений без согласия клиентов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением ограничить отправку кредитных предложений без прямого согласия граждан. Документ имеется в распоряжении «ТАСС».

Чернышов предлагает установить правило, при котором банки смогут направлять подобные предложения только при наличии выраженного согласия клиента. Кроме того, он считает необходимым предоставить гражданам возможность отказаться от таких уведомлений через настройки мобильного приложения кредитной организации или интернет-банка.

В письме отмечается, что банки активно используют дистанционные каналы связи для продвижения финансовых продуктов. Клиентам направляют сообщения с формулировками «Вам одобрен кредит» или «Персональное предложение по кредиту», а также размещают предложения в личных кабинетах приложений.

По мнению депутата, такие уведомления создают ощущение легкой доступности заемных средств и могут подталкивать к импульсивным решениям без оценки платежеспособности и долгосрочных последствий. Регулярные напоминания о «доступных» кредитах, считает он, способны привести к росту задолженности, ухудшению финансового положения семей и снижению экономической устойчивости.

Чернышов полагает, что предложенные меры позволят снизить риск необдуманного заимствования, повысить финансовую грамотность граждан и поддержать стабильность потребительского кредитования.

#кредиты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

25 февраля 2026
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026