Чернышов предложил закрепить право на удаленку для сотрудников в период сильных морозов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой закрепить в законодательстве право работников на временный перевод на дистанционную работу в период сильных морозов. Соответствующее обращение он направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает «РИА Новости».

В обращении Чернышов указывает, что такая мера необходима для реализации конституционных гарантий охраны здоровья и безопасных условий труда, а также для сохранения стабильной работы организаций в условиях неблагоприятной погоды.

Он предлагает законодательно зафиксировать возможность временного перехода на дистанционный формат для сотрудников в периоды экстремально низких температур.

Отдельно подчеркивается, что регионам следует предоставить право самостоятельно устанавливать температурные пороги с учетом климатических особенностей конкретной территории. При достижении этих значений работодатели должны будут переводить на удаленный режим сотрудников, чьи должностные обязанности допускают такой формат работы.

Кроме того, в документе предлагается определить предельную продолжительность дистанционного режима в рамках одного периода неблагоприятных погодных условий – например, не более пяти дней.

По мнению вице-спикера Госдумы, опыт массового использования дистанционной занятости показал, что такой формат эффективен как временная мера, позволяющая сохранять непрерывность рабочих процессов.

Чернышов считает, что реализация инициативы поможет защитить здоровье миллионов граждан, снизить нагрузку на городскую инфраструктуру и обеспечить правовую определенность как для работников, так и для работодателей.