Чернышов предложил выделять отдельные полки для товаров с истекающим сроком годности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять отдельные полки для товаров, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал, что покупатели, не располагая полной информацией, нередко приобретают продукцию с минимальным остатком срока годности, что приводит к лишним расходам, снижению потребления качественных товаров и увеличению объема пищевых отходов.

В документе Чернышов предложил рассмотреть возможность законодательно закрепить требование для розничных магазинов обозначать специальные зоны для такой продукции. В качестве примера он привел молочный отдел, где товары с остатком срока годности менее трех суток предлагается размещать в левой части полки и снабжать крупной унифицированной табличкой.

Основной ассортимент при этом должен находиться отдельно.

По его мнению, подобная мера позволит покупателям принимать более осознанные решения, легально стимулировать спрос на такие товары за счет скидок, уменьшить количество просроченной продукции и предотвратить введение потребителей в заблуждение.

Парламентарий также считает, что инициатива будет способствовать более прозрачным отношениям между продавцами и покупателями и поддержит принципы рационального потребления.