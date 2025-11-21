Чернышов предложил ограничить медицинские советы нейросетей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву и главе Роскомнадзора Андрею Липову с инициативой установить обязательную маркировку ответов нейросетей, содержащих медицинские рекомендации, а также запретить российским ИИ-сервисам выдавать советы по подбору лекарств. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам парламентария, активное использование нейросетей для получения медицинских рекомендаций вызывает серьезные опасения. Он подчеркнул, что пользователи все чаще воспринимают алгоритмы искусственного интеллекта как замену квалифицированной медицинской помощи, несмотря на то что такие системы не несут ответственности за содержание своих ответов.

В обращении говорится, что предлагаемые меры должны закрепить строгие правовые рамки для работы российских нейросетей при обработке медицинских запросов. Вице-спикер предлагает ввести три ключевых механизма.

Первый – обязательная маркировка всех ответов, где содержатся советы по лечению, описания симптомов, методы диагностики или терапии. Такие ответы, согласно инициативе, должны сопровождаться предупреждением о том, что совет сформирован искусственным интеллектом и не является медицинской консультацией, а пользователю следует обратиться к врачу.

Кроме того, предлагается обязать сервисы получать явное подтверждение от пользователя перед предоставлением любой медицинской информации. Предполагается, что пользователь должен будет подтвердить понимание возможных рисков, после чего система сможет выдать соответствующий ответ. Без такого подтверждения отображение результатов запрещается.

Отдельным пунктом инициируется полный запрет на рекламу и рекомендации лекарственных средств. Чернышов считает, что нейросети не должны иметь возможность упоминать конкретные торговые наименования препаратов или биологически активных добавок.

Вице-спикер отметил, что все предложенные меры направлены на защиту здоровья граждан, снижение рисков самолечения и формирование ответственного подхода к использованию технологий искусственного интеллекта.