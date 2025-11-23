Чернышов предложил давать оплачиваемые дни для обследований при планировании беременности

Фото: © «Татар-информ»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить за гражданами России право на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинских обследований при планировании беременности. Об этом сообщает «РИА Новости».

Соответствующие обращения он направил министру труда Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В своих письмах парламентарий просит рассмотреть возможность разработки механизма, который позволил бы работающим гражданам получать оплачиваемые дни для медицинских процедур и консультаций, связанных с подготовкой к будущему родительству.

Инициатива предусматривает обязанность работодателей предоставлять по заявлению работника – независимо от пола – два оплачиваемых дня в год для таких обследований.

В обращениях также указано, что эти дни не должны учитывать как часть трудового времени или ежегодного оплачиваемого отпуска и должны оплачиваться не ниже среднего заработка.

Чернышов считает, что такая мера позволит снизить риски развития патологий, улучшить здоровье новорожденных и в перспективе уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Он подчеркивает, что создание комфортных условий для будущих родителей будет способствовать укреплению института семьи и достижению демографических целей страны.