Чернышенко назвал Казань среди самых популярных городов для туристов этой зимой

С декабря 2022 по март 2023 года внутренний поток туристов в России может составить до 18 млн человек. Самыми популярными местами для отдыха станут Казань, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«В преддверии зимних каникул прошу взять на особый контроль безопасность пребывания гостей, а также проведение массовых новогодних мероприятий. Наши граждане должны получить качественные услуги и высокий сервис обслуживания», – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на расширенном заседании комитета по развитию туризма.

Он отметил, что турпоток внутри страны по сравнению с прошлым годом вырос на 8%. При этом поддержка Правительства РФ позволит конца года обеспечить единовременную выплату для 1,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей Крыма и Севастополя в сфере туризма. Таким образом удастся сохранить 53 тыс. рабочих мест.

Кроме того, Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Агентством стратегических инициатив проанализировать эффективность инициативы по созданию в регионах модульных отелей и представить свои предложения по реализации этого проекта.