Чернышенко заявил в Иннополисе о создании «цифрового спецназа» во всех университетах РФ

Во всех крупных вузах России за неполных 2 года удалось обеспечить массовую переподготовку преподавателей для обучения студентов основам цифровой трансформации. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на форуме Digital Innopolis Days в Татарстане.

«Совсем недавно в марте прошлого года, когда мы собирались и обозначили ряд ключевых задач. Во-первых, была задача актуализировать все федеральные образовательные стандарты в соответствии с требованиями цифровой экономики. Во-вторых, обеспечить массовую переподготовку преподавателей, которые по этим обновленным стандартам должны обучать студентов. И в-третьих, назначить в каждом вузе руководителя по цифровой трансформации. Сейчас мы прошли по стендам, посмотрели результаты работы, и я смогу сказать, что все эти решения выполнены, “цифровой спецназ” теперь есть в 791 вузе, это практически все университеты нашей страны. В 100% образовательных стандартов обновлено. Обучено более 33 тыс. преподавателей», – сказал Чернышенко.

Он уточнил что задача выполнена в кратчайшие сроки, которые ранее вызывали сомнение у экспертов. Тем не менее, обновление стандартов и переподготовка преподавателей завершена.

В Иннополисе сегодня стартовал форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days, который проходит с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Президента Татарстана Рустама Минниханова, представителей федеральных отраслевых министерств, ведущих вузов, экспертов. Всего в мероприятии в онлайн- и офлайн-формате примут участие около 4 тыс. человек.