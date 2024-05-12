Чернышенко заявил о планах пересмотреть структуру приема в российские вузы

В России планируют пересмотреть структуру приема в вузы – количество бюджетных мест по специальностям, необходимым для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства страны, будет увеличено. Об этом кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Чернышенко сказал на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

«Мы будем пересматривать структуру приема, наращивая объем контрольных цифр по тем специальностям, по тем направлениям для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства», — цитирует его ТАСС.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».