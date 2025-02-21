Чернышенко заявил о масштабном строительстве спортивных объектов к 2030 году

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К 2030 году в рамках госпрограммы по развитию физкультуры и спорта в России запланировали масштабное строительство спортивных объектов. Об этом на заседании правительственной комиссии по реализации госпрограммы сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба Правительства РФ.

Всего планируют построить 150 капитальных спортивных объектов, 637 умных спортивных площадок, 1078 малых спортивных площадок, 86 быстровозводимых модульных объектов: бассейнов, залов, катков с искусственным льдом. В вернувшихся в состав России исторических регионах ежегодно будут строить по 5 модульных спортивных объектов с общим финансированием в 1 млрд рублей.

Чернышенко также напомнил, что Президент страны Владимир Путин поставил задачу выработать единый подход для развития физкультуры и спорта по госпрограмме. Общие затраты только бюджетов всех уровней на спорт в стране – более 700 млрд рублей, также есть корпоративные расходы.

Кроме того, по поручению главы государства ведется работа по повышению уровня прозрачности выплат и созданию системы поощрения тренеров и спортсменов. Она будет реализована в том числе через средства Российского спортивного фонда. Законопроект о РСФ уже одобрен правительством и внесен в Государственную Думу.

Правительство также подготовило директивы акционерным обществам с долей участия РФ более 50% о регулярном представлении информации о внебюджетных расходах в сфере спорта и координации регионов по строительству спортивной инфраструктуры.

Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов входит в состав Правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»