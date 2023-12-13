Чернышенко вручил ученым из России и Германии премию ЮНЕСКО — России имени Менделеева

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил ученых из России и Германии с присуждением Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева. Церемония прошла в РАН, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Трансляция велась на нескольких языках, в зале присутствовали представители около 50 стран мира и 26 послов иностранных государств. Россия была, есть и будет открытой для научного мира», — отметили в пресс-службе.

Членами жюри выступили выдающиеся ученые со всего мира. В этом году награду получили химики — профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ академика Ирина Белецкая и почетный директор Института исследования полимеров им. Макса Планка в Майнце Клаус Мюллен (Германия).

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

«Убежден, что исследования и образование должны быть вне политической конъюнктуры и оставаться одним из ярчайших проявлений гуманизма», — заявил на церемонии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Премия учреждена в 2019 году и вручается за достижения в области фундаментальных наук. Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 250 тыс. долларов каждый, а также золотую медаль и специальный диплом.