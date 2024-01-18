Чернышенко: В Татарстане прошли одни из самых массовых мероприятий в Декаду спорта

Татарстан оказался в числе регионов, организовавших наиболее массовые соревнования в рамках Декады спорта и здоровья в России. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Мероприятия прошли в начале января и по всей стране объединили свыше 2,5 млн человек. В общей сложности состоялось более 15 тысяч физкультурных мероприятий, в том числе катания на лыжах и коньках, семейные старты и эстафеты.

«Самые массовые соревнования прошли в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Кемеровской, Московской, Самарской областях и Москве. Всего же декада объединила более 2,5 млн человек, ведущих активный образ жизни», — заявил зампред Правительства.

Как добавил глава Минспорта России Олег Матыцин, декада помогает объединить людей, привить им любовь к занятиям физической культурой, сделать его частью своего досуга.

«Основа крепкого, сильного и самодостаточного государства — это здоровая нация. С каждым годом количество мероприятий и участников декады растет. Уверен, что начинать год с активности — ключ к успешному его продолжению», — подчеркнул министр.

Напомним, что Декада спорта и здоровья организована в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.