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Чернышенко: В России появится экосистема фиджитал-центров
К началу 2025 года в России будет создана экосистема фиджитал-центров из 16 площадок в разных субъектах Федерации. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» на выставке-форуме «Россия».
«Фиджитал-центры — спортивные площадки нового поколения. В этом году введен в эксплуатацию центр в Казани, в конце прошлого года — в Севастополе и Кемеровской области. К началу 2025 года планируется создать единую экосистему из 16 опорных фиджитал-центров», — приводит слова зампреда Правительства ТАСС.
Напомним, что до 3 марта в Казани проходит международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Он организован в концепции фиджитал, объединяющей соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.
Церемония открытия соревнований состоялась 21 февраля. В ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и ряд зарубежных лидеров.
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