Чернышенко: К 2030-му спрос на кадры в беспилотной авиации достигнет 1 млн

Развитие беспилотной авиации – сейчас одно из самых важных стратегических направлений. К 2030 году спрос на кадры в этой области достигнет, по оценкам специалистов, 1 млн. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, приветствуя в режиме оналйн финалистов всероссийского проекта «Вызов первых» и всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего», который проходит в Казани.

Он отметил, что для подготовки сильных профессионалов, способных создавать беспилотники и управлять ими, нужно обеспечить высокое качество образования.

«В этом году стартовала федеральная программа “Кадры для беспилотных авиационных систем„. В рамках неё разрабатываются современные профильные образовательные программы, начиная с общего образования и заканчивая высшим. Уже сейчас по ним учатся в школах, колледжах и вузах нашей страны», – цитирует спикера пресс-служба правительства РФ.

Отметим, что финал чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего» проведут по 10 дисциплинам. Во время их прохождения пилоты покажут прикладные навыки использования БПЛА. Для лучших команд организатор – Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – обеспечит возможность прохождения стажировок в крупнейших промышленных и топливно-энергетических компаниях. Там ребята смогут опробовать свои навыки в обслуживании дронов и управлении ими в реальных условиях.

Открылся финал чемпионата одновременно со стартом всероссийского этапа проекта «Вызов первых». В его рамках пройдут школьные спортивные соревнования по более чем 20 дисциплинам, в ходе которых можно будет продемонстрировать физические возможности, смекалку и скорость принятия решений.

Чернышенко сказал, что он рад был увидеть, как свыше 2 тыс. ребят реализуют свои таланты и способности в перспективных и интересных сферах. Он также обратил внимание на то, что в нашей стране есть огромные возможности для самореализации таких увлечений. Однако только от ребят зависит: воспользуются ли они такими возможностями.

«Мало захотеть, гораздо важнее много трудиться и не останавливаться на достигнутом», – добавил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что «Движение первых» создаёт среду развития для своих участников по самым разным направлениям – от науки и технологий до волонтёрства и творчества.

Он также выразил отдельную благодарность родителям и наставникам, которые поддерживают участников, и отметил, что именно семья является опорой для всех наших начинаний и свершений.

В завершении спикер пожелал участникам увлекательных финалов, победы самым талантливым. Он выразил уверенность в том, что эти дни принесут ребятам яркие эмоции, подарят надёжных друзей и вдохновят на новые свершения.

«Дерзайте, и пусть у вас всё получится!» – сказал Чернышенко.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы», в структуру которого входит федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем», запустили в России с 1 января 2024 года. Проект определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030-2035 годов. На его реализацию предусмотрено федеральное финансирование в размере 696 млрд рублей (до 2030-го). В следующие шесть лет в стране должна появиться перспективная самостоятельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

фото: Минмол РТ