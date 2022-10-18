В рамках годов сотрудничества РФ и КНР в области спорта состоится 500 мероприятий

По распоряжению Президента России Владимира Путина в рамках проведения перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта запланировано проведение 500 мероприятий. Правительство сформирует оргкомитет по их проведению, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Россия и Китай являются давними стратегическими партнерами. Проведение перекрестных Годов в сфере физической культуры и спорта позволит укрепить сотрудничество между странами и продемонстрировать всему миру объединяющую силу спорта. Спорт должен быть вне политики», — приводит слова Чернышенко пресс-служба Правительства.

Отмечается, что в предварительный план мероприятий вошли Российско-Китайские зимние молодежные игры в декабре этого года, Международный фестиваль университетского спорта с участием сборных команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге в следующем году, а также мероприятия, связанные с подготовкой и проведением первых в мировой истории Игр будущего, и некоторые другие знаковые события.